Маркус впервые за долгое время вышел на публику и заявил, что его хотели убить

Маркус намекнул, что к попыткам ликвидации может быть причастен Сергей Коротких.

Бывший главный сержант 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус впервые за долгое время появился в информационном пространстве.

Военнослужащий опубликовал видео, в котором рассказал о конфликтах с руководством бригады. Маркус утверждает, что в зоне боевых действий его хотели ликвидировать.

"Это была борьба в тени, когда оппоненты друг друга не видят. На расстоянии. Но все настолько серьезно, что в процессе этой борьбы может кто-то погибнуть. В настоящее время я не могу рассказать ничего из происходящего ради своей безопасности и своих коллег. Но ставки в тот момент были подняты максимально", – рассказывает он о конфликте в бригаде.

Маркус рассказал, что именно тогда от спецслужб он получил информацию, что его планируют физически устранить в зоне боевых действий.

"Именно тогда я нашел на дне своей машины GPS-трекер. Именно тогда в нашей жизни – возможно случайно, а возможно и нет – появился Коротких Сергей Аркадьевич. Он же – "Малюта", Боцман, ФСБ-шный сексот занимался заказными убийствами в Беларуси, России, а затем и в Украине с подачи Авакова", – винит Маркус.

Заметим, что, согласно информации из открытых источников, Сергей Коротких 1974 г.р. – участник российских и белорусских неонацистских организаций, переехавший в Украину в 2014 году. Воевал в составе "Азова". Получил украинское гражданство. В 2015-2017 годах руководил отделом охраны объектов стратегического значения при Департаменте Государственной службы охраны МВД Украины.

Сергея Коротких называют причастным к убийству 2015 одного из основателей "Азова" Ярослава Бабича. Об этом заявляла супруга Бабича Лариса.

В 2020 году журналисты Дариус Богуцкий и Эдуард Чекин заявили, что именно Коротких убил Павла Шеремета из-за событий 16-летней давности в Беларуси. Подтверждения этой информации нет.

Ранее Валерий Маркус раскрыл детали скандалов 47-й бригады и конфликта с нынешним заместителем командира бригады Иваном Шаламагой.

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