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Мародерство в Мариуполе и жизнь украинских беженцев в Европе: главные новости ночи 28 ноября 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
1 мин
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Мародерство в Мариуполе и жизнь украинских беженцев в Европе: главные новости ночи 28 ноября 2022

Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 28 ноября 2022 года:

  • Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту. Читать дальше –>
  • Гайдай рассказал, что разрушение подстанции "Кременская" нанесло окружающей среде ущерб на 1,5 миллиарда гривен. Читать дальше –>
  • В Великобритании подтвердили предоставление украинской армии ракет Brimstone. Читать дальше –>
  • Стало известно, сколько украинцев зарегистрировались как беженцы в Европе. Читать дальше –>
  • Стало известно, кто на этой неделе продвигал пророссийские нарративы кремлевской пропаганды. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
12к
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