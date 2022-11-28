Мародерство в Мариуполе и жизнь украинских беженцев в Европе: главные новости ночи 28 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 28 ноября 2022 года:
- Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту. Читать дальше –>
- Гайдай рассказал, что разрушение подстанции "Кременская" нанесло окружающей среде ущерб на 1,5 миллиарда гривен. Читать дальше –>
- В Великобритании подтвердили предоставление украинской армии ракет Brimstone. Читать дальше –>
- Стало известно, сколько украинцев зарегистрировались как беженцы в Европе. Читать дальше –>
- Стало известно, кто на этой неделе продвигал пророссийские нарративы кремлевской пропаганды. Читать дальше –>
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