Мародерствуют, пьют и убивают гражданских: в селе Херсонской области пьяные оккупанты расстреляли мужчин

Российские военные в мирном селе убили мужчин, вступивших с ними в спор.
В селе Чернобаевка Херсонской области российские военные разграбили сельский магазин, напились украденного алкоголя, после чего начали стрелять по домам местных жителей.
Об этом "Радио Свобода" рассказали местные жители.
По их словам, мужчин, вступивших с ними в спор, оккупанты расстреляли. Сколько погибло людей — пока неизвестно. Жители села напуганы и прячутся во всех доступных им местах.
Отметим, что на данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от власти нет.
Напомним, в ночь на 7 марта ВСУ ликвидировали 30 вражеских вертолетов на аэродроме Чернобаевка недалеко от Херсона, где российские оккупанты разместили свой авиапарк.