Мародерствуют, пьют и убивают гражданских: в селе Херсонской области пьяные оккупанты расстреляли мужчин

Мародерствуют, пьют и убивают гражданских: в селе Херсонской области пьяные оккупанты расстреляли мужчин

Российские военные в мирном селе убили мужчин, вступивших с ними в спор.

В селе Чернобаевка Херсонской области российские военные разграбили сельский магазин, напились украденного алкоголя, после чего начали стрелять по домам местных жителей.

Также читайте Херсонщина ежедневно выходит на митинги и выгоняет оккупантов, поет гимн под украинскими флагами

Об этом "Радио Свобода" рассказали местные жители.

По их словам, мужчин, вступивших с ними в спор, оккупанты расстреляли. Сколько погибло людей — пока неизвестно. Жители села напуганы и прячутся во всех доступных им местах.

Отметим, что на данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от власти нет.

Напомним, в ночь на 7 марта ВСУ ликвидировали 30 вражеских вертолетов на аэродроме Чернобаевка недалеко от Херсона, где российские оккупанты разместили свой авиапарк.