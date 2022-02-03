Марсель утопает в мусоре: сборщики отходов устроили забастовку

Третью неделю подряд вообще не убирают улицы.

В крупнейшем портовом городе Франции Марселе собиратели отходов устроили забастовку, а потому город утопает в мусоре.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 3 февраля.

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Работники не удовлетворены условиями работы Именно поэтому уже третью неделю подряд не убирают улицы. Там, по разным оценкам, уже накопилось около трех-четырех тысяч тонн хлама.

Хуже всего, настаивают эко-активисты, то, что мусор ветром относит в море. Это может навредить морским жителям. Поэтому защитники природы настойчиво просят людей самостоятельно убирать отходы и не жечь их.

Во французском Марселе мусорщики устроили забастовку

В свою очередь, в мэрии обещают как можно быстрее решить проблему сл сборщиками мусора и организовать дополнительные грузовики для уборки улиц.

Как сообщалось, чрезмерное использование одноразовых перчаток, "лунных костюмов", а также миллиардов масок и шприцев для вакцинации во время пандемии COVID-19 вызвало огромный избыток медицинских отходов во всем мире. Соответствующее заявление во вторник, 1 февраля, было озвучено во Всемирной организации здравоохранения.