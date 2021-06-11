Маршал Жуков проиграл генералу Григоренко: в Харькове суд признал незаконным переименование проспекта

В Харькове снова переименовали проспект Жукова.

В Харькове эпопея с переименованием проспекта Жукова-Григоренко получила продолжение. Суд снова признал незаконным решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Соответствующее решение суд принял вчера, 10 июня. В частности, признан противоправным и недействительным 1-й пункт решения Харьковского горсовета от 24 февраля 2021, которым городской совет в третий раз вернул на карту Харькова проспект Жукова.

"...частично удовлетворить. Признать противоправным и недействительным п. 1 решения Харьковского городского совета от 24.02.21 "О чествовании исторической памяти ... ". В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать [...] судебные издержки за счет Харьковского городского совета ", — объявила судья Екатерина Севастьяненко.

Напомним, что в Харькове депутаты от "ЕС" подали иск в окружной суд по решению сессии городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.

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