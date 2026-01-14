Маршрут в Румынию через лес: задержан делец, продававший "билеты" за границу

Правоохранители задержали мужчину, который организовал схему незаконной переправки призывников в Румынию / © Полиция Киева

Полиция Киева и СБУ задержали жителя области, который организовал схему незаконной переправки призывников в Румынию. За свои услуги злоумышленник брал 10 тыс. долл., обещая безопасный пеший маршрут в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители разоблачили и задержали жителя Киевской области, который за 10 тыс. долл. организовывал незаконный выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины.

Фигурант искал потенциальных «клиентов» среди военнообязанных. Во время личных встреч он подробно объяснял схему нелегального пересечения государственной границы вне официальных пунктов пропуска.

По данным следствия, нарушитель спланировал маршрут переправки: сначала мужчин должны были доставлять из Киева в отель недалеко от границы, после чего — пешком переводить в Румынию в обход контрольных пунктов.

Задержание фигуранта произошло во время передачи средств от одного из «клиентов». Нарушителю грозит наказание в виде до девяти лет заключения.

Напомним, на Буковине водитель Range Rover попытался прорываться в Румынию и наехал на пограничника, нанеся ему тяжелые травмы. Нарушитель проигнорировал требование остановиться, пытался протаранить инженерные заграждения и травмировал военнослужащего, которого впоследствии срочно прооперировали. Правоохранители задержали шестерых пассажиров автомобиля, а самого водителя сейчас разыскивают.