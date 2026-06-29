Транспорт и гражданские объекты, есть погибшие: какие города сегодня бомбила РФ (фото)

В течение дня, 29 июня, враг массированно атаковал Днепр, Запорожье, Харьков и Сумскую область.

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Сегодня, 29 июня, российские войска вновь совершили очередную серию массированных обстрелов по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Под ударами тяжелой артиллерии, управляемых авиабомб и беспилотников оказались большие областные центры и пограничные громады.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке и ее последствиях.

Днепр

Утром 29 июня армия РФ нанесла удар по Днепру.

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В результате атаки погибли пятеро гражданских людей. Среди погибших — женщина, работавшая оператором линии заготовок для производства пластиковых бутылок, мужчина, также задействованный в производстве, а также трое строителей, которые восстанавливали крышу цеха после предварительных ударов РФ.

По информации президента Зеленского, 29 человек ранены в результате этого удара. По данным ГСЧС, из них четверо — в тяжелом состоянии. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные поражения, переломы, контузии.

Запорожье

Сегодня, 29 июня, россияне ударили дроном по маршрутке в одном из районов Запорожья. В результате удара погибли три человека.

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

«Ехали, взорвалось — и все. Российский FPV-дрон влетел в правый верхний угол маршрутки, она сразу загорелась. Пока дверь выломала и вытащила одну женщину — она была очень тяжелая, вся в крови. Ее забрала скорая помощь. Кроме того, два человека погибли на месте. Водитель, к счастью, жив», — рассказал в комментарии «Суспильному» Анатолий, который ехал в своем автомобиле позади маршртутки. Его машину побило осколками и заклинило из-за срабатывания подушек безопасности.

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Кроме того, после этого циничного удара россияне снова дроном атаковали Запорожье. Попали по гражданскому автомобилю. Предварительно обошлось без пострадавших.

Впоследствии глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне устроили охоту на гражданский транспорт в Запорожье.

«Из-за взорвавшегося рядом с автобусом дрона есть раненые пассажиры. Четырем людям понадобилась помощь медиков», — добавил он.

Харьков

Сегодня россияне не оставили в покое и Харьков. Захватчики ударили КАБами по Холодногорскому району города.

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«До десяти возросло количество раненых в результате обстрела Холодногорского района. Один человек погиб — молодая девушка 23 лет», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что среди раненых один человек — в крайне тяжелом состоянии, в операционном.

Также поврежден трамвай и электрическая сеть, более 15-ти авто, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома.

«Погибшие и раненые — это прохожие, двое раненых — это пассажиры трамвая», — уточнил «Суспильному» директор харьковского городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

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По словам главы ОВА Олега Синегубова, трамвай не доехал до места попадания около 50 метров.

Сумщина

Также семеро гражданских пострадали в результате вражеских атак на Сумщине.

«Тяжелые травмы получил 52-летний мужчина из Середины-Буды. Вражеский дрон попал в его двор. Пострадавший находится под наблюдением медиков. Также в больнице — двое жительниц Глуховской громады. Другие пострадавшие лечатся амбулаторно», — сообщил председатель ОВА Олег Григоров.

Никополь

В Никополе на Днепропетровщине во время ликвидации пожара после российского удара по АЗС спасатели дважды попали под обстрел. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Сначала россияне повредили один пожарный автомобиль, а когда на помощь прибыл другой экипаж, атаковали снова. Второй автомобиль также получил повреждения. К счастью, чрезвычайники не пострадали.

Другие регионы

Как уточнил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, под ударами также оказались объекты критической инфраструктуры в Сумской, Одесской и Черниговской областях. Продолжились обстрелы Херсона и Харьковщины.

В Дружковке Донецкой области вражеские КАБы повредили пожарно-спасательную часть и две единицы техники. К счастью, личный состав не пострадал.

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