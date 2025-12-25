Маршруты программы "3000 км": куда украинцы едут чаще всего

Поезд / © соцмережі

В Украине набирает обороты программа бесплатных железнодорожных поездок «3000 км по Украине», которая является частью президентской инициативы «Зимняя поддержка». По состоянию на сегодняшний день пассажиры уже оформили 40 тысяч билетов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

Популярные направления и приоритеты

По словам Алексея Кулебы, программа фокусируется на сочетании с прифронтовыми общинами и действует в период непиков. Наибольший спрос зафиксирован на следующих маршрутах:

Фастов — Конотоп;

Одесса — Запорожье;

Киев/Жмеринка — Шостка;

Запорожье — Львов;

Сумы — Рахов.

Алексей Кулеба добавляет, что проект помогает поддерживать жителей территорий у линии фронта и оптимизировать работу железной дороги.

«Программа направлена на поддержку людей в общинах, расположенных вблизи линии фронта, а также позволяет более равномерно распределять пассажиропоток и эффективнее использовать имеющийся ресурс железной дороги», — отметил министр.

Экономика и развитие проекта

Отмечается, что важной особенностью является то, что для реализации инициативы не привлекаются дополнительные средства из государственного бюджета. Укрзализныця покрывает эти потребности за счет внутренних ресурсов в периоды низкого спроса. В планах правительства масштабировать программу на всю страну.

Алексей Кулеба подчеркнул, что в периоды вне «горячего» сезона перевозчик сможет предлагать около 250 тысяч мест в месяц.

«Это создает условия для путешествий украинцев, для которых ключевым фактором является доступная цена, и дополнительно снижает нагрузку на пиковые перевозки», — добавил он.

Напомним, президент Украины анонсировал бесплатный проезд на 3000 км для всех граждан. Однако эксперты и общественность подвергают сомнению экономическую целесообразность этой инициативы в военное время.

Ранее сообщалось, что бесплатный билет по программе «3000 километров по Украине» не предусматривает предоставление постельного белья, чая и кофе.

На рождественский период главный перевозчик Украины запускает новые поезда и прицепные вагоны.