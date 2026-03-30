Март завершится дождями и температурными контрастами: где будет теплее всего, а где выпадет снег

Весна / © Associated Press

Погоду в Украине во вторник, 31 марта, определят циклон, который принесет влажную и нестабильную атмосферу. Ожидаются периодические дожди, а температурные показатели в разных регионах будут существенно отличаться — от почти зимнего холода на западе до майского тепла на востоке.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Циклоны над Европой

По словам эксперта, завтра над Украиной и Италией будут властвовать циклоны с атмосферными фронтами. Они обеспечат дождливую погоду на значительной части европейского континента. В то же время, на крайнем западе Европы, в частности в Испании, благодаря влиянию антициклона будет сухо.

Где будет теплее всего, а где выпадет снег?

Температура воздуха во вторник будет неоднородна.

В западных областях ожидается холодная погода, днем лишь +4…+9°C. В Карпатах температура будет еще ниже, из-за чего возможен снег.

В большинстве областей в центре на севере столбики термометров поднимутся до комфортных +10…+15°C.

Самые высокие показатели прогнозируют в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Кропивницком — здесь воздух прогреется до +14…+19°C.

«Не забывайте зонты, а также средства от АД или головной боли — погода предполагается нестабильная», — предостерегает Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве март завершится под сопровождение дождя. Несмотря на влажность, в столице будет достаточно тепло — днем до +15°C.

Прогноз на неделю и Вербное воскресенье

Всю следующую неделю в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими осадками. Однако есть и хорошие новости для тех, кто ждет праздников: по предварительному прогнозу, на Вербное воскресенье будет много солнца и умеренное тепло. Наши предки в этот день наблюдали за облаками.

