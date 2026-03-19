Мартовские аномалии: в каких регионах Украины снова выпадет снег и где ожидать паводков

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни / © Associated Press

Реклама

Погода в Украине на этой неделе демонстрирует характерное для марта похолодание перед теплом, которое сопровождается температурными колебаниями и ночными заморозками.

В восточные регионы, Карпаты и часть центральных областей временно вернется «зимняя погода», где ожидаются морозы и мокрый снег.

Подробнее о погоде в регионах Украины — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Погода в Украине

Представительница Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу рассказала, что на этой неделе в Украине будет продолжаться умеренное похолодание, однако уже с 21 марта температура несколько возрастет — до +12 градусов тепла. По словам синоптика, нынешние показатели наконец соответствуют климатической норме, тогда как аномальное тепло в начале месяца было нетипичным и даже принесло температурные рекорды в западные регионы.

Как сообщает Наталья Птуха, возвращение к отметке +17 градусов тепла в ближайшее время не ожидается.

В то же время представитель Украинского гидрометцентра отметила, что лето 2026 года в Украине может быть жарче, чем обычно. Однако она подчеркнула, что оснований говорить о стабильной аномальной жаре пока нет. По ее словам, окончательные прогнозы станут более точными ближе к сезону.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко отмечает, что в ближайшие дни будет прохладная погода и советует одеваться теплее. Как прогнозирует Диденко, ощутимое потепление придет в Украину ближе 23 марта.

Реклама

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань предупреждает, что с 24 марта ожидается активизация южных циклонов, которые могут обусловить поступление осадков в разных фазах, в том числе и мокрый снег.

По данным Украинского гидрометцентра, 20 марта в Карпатах, восточных, Полтавской, Днепропетровской областях ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

«На высотах будет находиться холодная воздушная масса, поэтому рассчитываем и на подобную погоду», — отмечают метеорологи.

Температура воздуха ночью составит от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем ожидается до +11 градусов выше нуля. Несколько теплее 20 марта будет на Закарпатье — до 14 градусов тепла. На юге и юго-востоке страны ночью ожидается от +1 до +6 градусов тепла, днем — от +9 до +14 градусов тепла.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на сутки 20 марта / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о подтоплении

В период с 20 по 23 марта на реках бассейна Десны будет продолжаться подъем уровня воды в пределах 10 см в сутки. Как отмечают метеорологи, это приведет к дальнейшему затоплению поймы на реке Снов вблизи Сновска.

Также ожидается перелив местной дороги, соединяющей села Большой и Малый Дырчин в Черниговском районе. В связи с этим объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о подтоплении / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В пятницу, 20 марта, по территории Киевской области и города Киева будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Осадков не предвидится.

Ветер будет дуть северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Температура по области ночью составит от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем ожидается от +6 до +11 градусов тепла.

По данным погодного портала Sinoptik, в столице ясному утру придет на смену облачная погода, которая удержится в городе до самого вечера. Существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться от +2 градусов тепла ночью до +12 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 20 марта

Погода во Львове

На Львовщине 20 марта погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления и влияние высотной котловины.

Реклама

В области будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь вечером небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром слабый туман, на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица.

Ветер будет дуть западный с переходом на северный со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать до +12 градусов тепла.

Во Львове 20 марта ожидаются значительные температурные перепады — ночью ожидается от -1 градуса мороза до +1 градуса тепла, днем воздух прогреется до +11 градусов тепла.

Погода в Одессе

В пятницу, 20 марта, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. В течение дня будет господствовать северный ветер со скоростью 9-14 м/с, при этом жителей прибрежных районов предупреждают о порывах до 12-14 м/с.

Реклама

Температурные показатели в области будут колебаться от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла ночью, а днем воздух прогреется до +14 градусов тепла. Непосредственно в Одессе ночная температура составит от +2 до +4 градусов тепла, тогда как дневной максимум достигнет отметок +12 градусов.

Погода в Харькове

На Харьковщине 20 марта будет облачная погода. Ночью и днем местами пройдут дожди, кроме того утром возможен туман.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла, днем ожидается от + 7 до +12 градусов тепла.

В Харькове ночью и днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Также ночью и утром ожидается слабый туман.

Реклама

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура будет колебаться от +3 градусов тепла ночью, до +11 градусов тепла днем.

Погода в Черкассах

В Черкасском областном центре по гидрометеорологии отмечают, что 20 марта наступит День весеннего равноденствия, что знаменует начало астрономической весны и постепенное увеличение светового дня.

Синоптики отмечают, что на фоне этих природных изменений в течение ближайших двух суток погода в Черкасской области будет формироваться под влиянием высотной котловины, поэтому ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Температурные показатели ночью во время прояснений будут колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +10 градусов тепла. В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: ночью и утром 20 марта в Черкассах и области прогнозируют густой туман с ухудшением видимости до 200-500 метров, что соответствует первому уровню опасности.

Реклама

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Черкасщине 20 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 20 марта будет облачная погода без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области будет колебаться:

ночью от 0 до +5 градусов тепла;

днем от +10 до +15 градусов тепла.

В Днепре столбики термометров будут показывать:

ночью от +2 до +4 градусов тепла;

днем от +11 до +13 градусов тепла.

В Карпаты вернулась зима

На горе Поп Иван утром 19 марта наблюдаются сложные погодные условия — снег и плотная облачность значительно усложняют видимость. Температура воздуха опустилась до -8 градусов ниже нуля, а ветер усиливается до 12 м/с.

Реклама

Отдыхающие обнародовали кадры с горнолыжного курорта Буковель. Сезон там, очевидно, продолжается.

Буковель засыпало снегом

Спасатели напоминают, что из-за ухудшения погоды пребывание в горах сейчас крайне рискованно. Как отмечают работники ГСЧС сильный ветер и плохая видимость могут привести к переохлаждению или потере ориентации.

Специалисты призывают путешественников не пренебрегать собственной безопасностью, тщательно следить за прогнозами и, по возможности, отложить походы до стабилизации условий.

Ранее метеорологи рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.