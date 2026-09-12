Маруновый берет на Кобзари: 7 корпус ДШВ установил рекорд Украины в Днепре

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Маруновый берет — неотъемлемый символ победы, мужества и непреклонного духа десантников. Установление этого атрибута ДШВ на монумент Кобзаря стало знаковым событием, объединившим военную традицию с чествованием украинского культурного наследия.

Диаметр рекордного берета составляет 1,36 м, диаметр посадки — 1,08 м. Он изготовлен с соблюдением всех пропорций официального головного убора ДШВ в соответствии с габаритами 20-метрового монумента Тарасу Григорьевичу.

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Эта акция – знак глубокого уважения и благодарности Днепру. С начала полномасштабной войны город стал надежным тылом, гуманитарным и медицинским хабом. Днепр является настоящим убежищем для 7 корпуса ДШВ и его подразделений.

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«Днепр — это город-воин, который стал для нашего корпуса родным домом. Этим рекордом мы демонстрируем единство Сил Обороны Украины и городского общества, приверженность нашей истории и нашу благодарность днепрянам», — отмечают в командовании 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Акция прошла при поддержке городских властей.

«В Днепре самый высокий в мире памятник Тарасу Шевченко. Десантники сегодня удвоили этот рекорд. Ведь этот берет — самый большой, который когда-либо шился и одевался в мире. Благодарим наших десантников за такой подарок, но больше всего за то, что держат фронт, держат восточные ворота нашей области», — отметил заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко.

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