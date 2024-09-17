Марьяна Безуглая написала заявление об увольнении и попросила избрать его на другую должность — что известно

Нардепка хочет уволиться с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Народная депутат Марьяна Безуглая написала заявление об освобождении от должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный ею на своей странице в Facebook.

"В соответствии с частью третьей статьи 84 Регламента Верховной Рады Украины, прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству", — говорится в заявлении.

Также в заявлении она попросила избрать ее членом Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Народная депутат Марьяна Безугла написала заявление об увольнении Фото: bezuhlamariana

"Расширение деятельности, концепт. Ирина Геращенко приготовиться, Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine, не унывайте, я недалеко", — сделала подпись Безуглая под копией своего заявления в соцсети.

Ранее народная депутат Марьяна Безуглая заявила о недостаточной подготовке мобилизованных в Украине. По ее словам, военные, которых доставили на Покровское направление, за 45 дней почти ничему не научились.

В издании The Washington Post сообщили, что украинские командиры уже давно сетуют на неудовлетворительную подготовку новобранцев в учебных центрах.

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