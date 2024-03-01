Марьинское направление находится под плотным огнем оккупантов: военный назвал цель россиян

Российские оккупанты пытаются выявить слабые места обороны ВСУ. На фронте сейчас все направления горячие, в том числе Марьинское направление находится под плотным огнем.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов.

"На карте фронта сегодня сложно увидеть направление, которое не было бы горячим. В том числе и Марьинское направление так же находится под плотным огнем и под постоянными ударами врага. Сейчас наши ребята мужественно противостоят этому давлению. Все мы следили за тем, как накануне враг зашел в Красногоровку, но силами ВСУ был выбит. Это село контролируется Украиной", — подчеркнул Сергей Воронов.

Он также добавил, что на всех участках восточного фронта враг пытается нащупать слабые места, чтобы совершить прорыв в обороне ВСУ.

"На всем участке фронта враг пытается небольшими группами найти пробелы в нашей обороне. Южнее Марьинки является Угледарское направление, которое является стратегически важным для врага. Сейчас там нет прорыва со стороны оккупантов, Силы обороны крепко держат позиции", — подчеркнул Воронов.

Напомним, что россияне под Авдеевкой имеют локальные успехи.

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