Маша Ефросинина на мероприятии ООН по правам женщин рассказала об ужасных преступлениях оккупантов

Украинская ведущая Маша Ефросинина выступила в качестве приглашенного спикера на крупнейшем ежегодном собрании по вопросам гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин штаб-квартиры ООН.

68-е ежегодное заседание Комиссии ООН (CSW) пройдет с 11 по 22 марта в Нью-Йорке. Тема заседания этого года — "Ускорение достижения гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин".

Маша Ефросинина на мероприятии ООН по правам женщин

На мероприятии правительства, неправительственные организации, представители гражданского общества, эксперты и активисты со всего мира собрались вместе, чтобы согласовать действия, которые могут положить конец бедности женщин и способствовать гендерному равенству.

В этом году Комиссией была организована дискуссионная панель, посвященная военным преступлениям, включая сексуальные, совершенные над женщинами и детьми. Маша Ефросинина выступила с докладом о ситуации в Украине. Ведущая рассказала о преступлениях, которые оккупанты совершают против женщин детей на территории страны.

Маша Ефросинина на мероприятии ООН по правам женщин

"Все те ужасы, причиненные нашим женщинам русскими солдатами, привели к страшным психологическим и физическим последствиям. Пытки женских гениталий, принуждение к сексуальному контакту через угрозы лишения жизни женщинам. их детям и мужчинам, издевательства и изнасилования десятками россиян одной женщины или ребенка...Эта информация получена непосредственно от пострадавших. Сейчас у нас нет статистических данных о сексуальных преступлениях на оккупированных территориях, и я просто подумать боюсь, какие цифры мы получим, но у нас уже была Буча, был Гостомель, другие регионы, поэтому определенное представление о масштабах этих зверств у нас есть", — выразила ведущая в речи.

Маша Ефросинина на мероприятии ООН по правам женщин

Маша Ефросинина также рассказала, что ее "Фонд Маша" работает с пострадавшими женщинами. В частности, ведущая помогает пострадавшим от враждебных действий оккупантов получать психологическую помощь, чтобы побороть последствия травмы и оправиться после пережитого.

Маша Ефросинина на мероприятии ООН по правам женщин

"Мы ("Фонд Маша") работаем с пострадавшими от сексуального насилия женщинами, оказываем им психологическую помощь всеми методиками, которые у нас есть. И мы видим, что их травма настолько глубока, что в случае ее непроработки в большинстве случаев будет приводить к попыткам самоубийства. Мы должны этого не допустить", — высказалась Маша.

Маша Ефросинина на мероприятии ООН по правам женщин

Ведущая на мероприятии также отметила важность не забывать о войне в Украине и верить в победу украинцев. Маша Ефросинина также добавила, что враг обязательно будет наказан за все преступления, которые совершал на украинских землях.

Маша Ефросинина на мероприятии ООН по правам женщин

Через два года полномасштабной войны у нас в стране кажется, что мир поставил на паузу веру в наш народ, веру в нашу победу. Но вы даже не представляете, насколько для нас важно, чтобы вы продолжали верить. Это придает нам силу идти вперед. И я очень хочу вернуться в Украину, и сказать нашим женщинам, которые прошли через эти страшные испытания, что мир не безразличен к ним. Сказать, что их боль чувствуют. Это придаст им силы открывать больше правды о том, что сделал с ними враг, и мы сможем фиксировать еще больше преступлений, которые будут направлены в международные суды", — подчеркнула Маша в своей речи.

Маша Ефросинина на мероприятии ООН по правам женщин

Напомним, недавно Маша Ефросинина объявила март – месяцем женщин. Ведущая также анонсировала ряд мероприятий, посвященных вопросу роли женщины в современном украинском обществе.

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