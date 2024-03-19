Маша Ефросинина на мероприятии ООН по правам женщин рассказала об ужасных преступлениях оккупантов

Ведущая стала спикершей мероприятия и высловила мощную речь.
Украинская ведущая Маша Ефросинина выступила в качестве приглашенного спикера на крупнейшем ежегодном собрании по вопросам гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин штаб-квартиры ООН.
68-е ежегодное заседание Комиссии ООН (CSW) пройдет с 11 по 22 марта в Нью-Йорке. Тема заседания этого года — "Ускорение достижения гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин".
На мероприятии правительства, неправительственные организации, представители гражданского общества, эксперты и активисты со всего мира собрались вместе, чтобы согласовать действия, которые могут положить конец бедности женщин и способствовать гендерному равенству.
В этом году Комиссией была организована дискуссионная панель, посвященная военным преступлениям, включая сексуальные, совершенные над женщинами и детьми. Маша Ефросинина выступила с докладом о ситуации в Украине. Ведущая рассказала о преступлениях, которые оккупанты совершают против женщин детей на территории страны.
"Все те ужасы, причиненные нашим женщинам русскими солдатами, привели к страшным психологическим и физическим последствиям. Пытки женских гениталий, принуждение к сексуальному контакту через угрозы лишения жизни женщинам. их детям и мужчинам, издевательства и изнасилования десятками россиян одной женщины или ребенка...Эта информация получена непосредственно от пострадавших. Сейчас у нас нет статистических данных о сексуальных преступлениях на оккупированных территориях, и я просто подумать боюсь, какие цифры мы получим, но у нас уже была Буча, был Гостомель, другие регионы, поэтому определенное представление о масштабах этих зверств у нас есть", — выразила ведущая в речи.
Маша Ефросинина также рассказала, что ее "Фонд Маша" работает с пострадавшими женщинами. В частности, ведущая помогает пострадавшим от враждебных действий оккупантов получать психологическую помощь, чтобы побороть последствия травмы и оправиться после пережитого.
"Мы ("Фонд Маша") работаем с пострадавшими от сексуального насилия женщинами, оказываем им психологическую помощь всеми методиками, которые у нас есть. И мы видим, что их травма настолько глубока, что в случае ее непроработки в большинстве случаев будет приводить к попыткам самоубийства. Мы должны этого не допустить", — высказалась Маша.
Ведущая на мероприятии также отметила важность не забывать о войне в Украине и верить в победу украинцев. Маша Ефросинина также добавила, что враг обязательно будет наказан за все преступления, которые совершал на украинских землях.
Через два года полномасштабной войны у нас в стране кажется, что мир поставил на паузу веру в наш народ, веру в нашу победу. Но вы даже не представляете, насколько для нас важно, чтобы вы продолжали верить. Это придает нам силу идти вперед. И я очень хочу вернуться в Украину, и сказать нашим женщинам, которые прошли через эти страшные испытания, что мир не безразличен к ним. Сказать, что их боль чувствуют. Это придаст им силы открывать больше правды о том, что сделал с ними враг, и мы сможем фиксировать еще больше преступлений, которые будут направлены в международные суды", — подчеркнула Маша в своей речи.
Напомним, недавно Маша Ефросинина объявила март – месяцем женщин. Ведущая также анонсировала ряд мероприятий, посвященных вопросу роли женщины в современном украинском обществе.
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