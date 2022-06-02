Маша Ефросинина рассекретила, сколько денег собрали во время телемарафона Save Ukraine — #StopWar

29 мая состоялся второй благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar, вживую транслировавшийся из столиц Германии и Украины.

Около 20 тысяч человек собрались на площади у Бранденбургских ворот в Берлине, где расположилась масштабная сцена, откуда ведущие проводили мероприятие, а артисты выступали вживую.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также люди со всех континентов и более 30 городов вышли на улицы с месседжами #StopWarInUkraine #stoprussia #StandWithUkraine #EmbraceUkraine. Среди них – Берлин, Лондон, Милан, Торонто, Кашкайш, Стокгольм, Берн, София, Копенгаген, Таллин, Афины, Сан-Паулу, Куритиба, Вена, Вашингтон, Тирана и множество других.

Артисты, выступавшие на благотворительном мероприятии / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Во время эфира проводились телемосты с Грецией, Ливаном, Австрией, Польшей, Италией, Францией, США и Канадой. В знак поддержки местные приходили на митинги с плакатами и футболками с надписями украинских городов, которые пережили страшные времена или сейчас находятся под обстрелами или временной оккупацией: Италия – Херсон, Франция – Буча, Австрия – Северодонецк, Польша – Бородянка, Канада – Ирпень, США – Чернигов, Ливан – Харьков, Греция – Мариуполь.

Ведущие мероприятия Мария Ефросинина и Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Люди массово смотрели телемарафон на центральных площадях и призывали помогать Украине через платформу United24. Как рассказала на странице в Instagram ведущая марафона в Берлине Мария Ефросинина, во время благотворительного мероприятия удалось собрать шесть миллионов гривен:

"Шесть миллионов гривен собрал второй международный телемарафон SaveUkraine – #StopWar. На эти средства будет закуплено медицинское оборудование для больниц Украины, которые ежедневно принимают раненых. Спасибо всем, кто пришел к Бранденбургским воротам, и всем, кто смотрел нас по всему миру!" – написала Маша.

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