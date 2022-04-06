Маша Ефросинина рассказала об отношении к Дорну и Лободе, которые до войны строили карьеру в России

Ведущая высказала свое мнение по поводу тех, кто молчит и кто говорит о войне в Украине.

Украинская ведущая, почетный посол ООН по вопросам народонаселения, в настоящее время волонтер Маша Ефросинина в интервью "Радио НВ" рассказала, как относится к Ивану Дорну и Светлане Лободе, которые осудили российскую агрессию, но до войны строили карьеру в стране-агрессоре.

"В концепции моей жизни есть правило не обсуждать никого, тем более публично, но если речь идет о моей позиции. До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду", – сказала ведущая.

Ефросинина подчеркнула, что все изменилось 24 февраля – с началом полномасштабной войны в Украине:

"Я разделяю всех на людей, которые что-то делают против оккупантов, и тех, которые ничего не делают или умалчивают. Это одно и то же, – сказал она. – Есть люди, которые сказали "нет войне, миру – мир" и поставили черный квадратик, а есть Ваня, который, кажется, на второй день разорвал все контракты и связи с российским рынком. Света Лобода на третий день войны перевела лично в мой фонд сумасшедшую сумму денег, благодаря чему мы вообще смогли заплатить за топливо, чтобы эвакуировать людей", – подчеркнула она.

Как ранее стало известно, Лобода перечислила в фонд "Маша" Маши Ефросининой 1,5 миллиона гривен. Сейчас артистка продолжает вести волонтерскую деятельность, помогает центрам для беженцев в странах Европы, а также городам, наиболее пострадавшим сегодня от военных действий на территории Украины.

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