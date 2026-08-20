"Маша и Медведь" попал под санкции СНБО: кто еще в списке

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО. Под ограничения попали российские оборонные предприятия, компании группы Русал, оккупационные власти, коллаборанты и создатели мультсериала Маша и Медведь.

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины.

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Удары по российскому ВПК и компаниям «Русалу»

Отмечается, что одним из решений под санкции попали 28 россиян, 36 российских компаний и одна компания из Китая. Они снабжали ограничениями электронику, оборудование и сырье для силовиков РФ, разрабатывали дроны, программное обеспечение и ремонтировали военную технику.

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Другим решением ограничение было введено против пяти предприятий группы «Русал» и девяти связанных с ними граждан РФ. Они импортируют глинозем и снабжают алюминием для российского ВПК, в частности для изготовления военных самолетов, ракет и артиллерии.

«Санкции должны не только обозначать причастность к российской военной машине, но и реально лишать ее ресурсов и международных связей», — отметил советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Ограничения для должностных лиц, коллаборантов и Иванющенко

Кроме того, третье решение касается 45 человек и 8 компаний. Среди них — российские чиновники, оправдывающие войну и оккупацию Украины, а также работающие на захватчиков на захваченных территориях.

Под санкции попал и экс-депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко. Его подозревают в отмывании земли более чем на 160 миллионов гривен, а его компании работают в оккупированном Крыму. Кроме того, он связан с российским бизнесом и криминалитетом и после начала полномасштабной войны не раз ездил в РФ.

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Санкции за детскую пропаганду и международное сотрудничество

Еще один блок санкций касается пяти человек и четырех организаций, причастных к созданию и распространению мультсериала Маша и Медведь. Этот проект продвигает пророссийские нарративы под видом детского контента. Под ограничения попали студия «Анимаккорд», ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер, продюсер и обладатель прав на мультфильм.

«Отдельно должны реагировать на российскую пропаганду, особенно когда она направлена на детей и распространяется через большие международные платформы», — добавил Владислав Власюк.

Также говорится, что Украина передаст всю информацию партнерам, чтобы они ввели такие же санкции в своих странах.

Санкции против РФ — последние новости

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против президента Международного уголовного суда (МКС) Томоко Акане. Она была среди судей, которые в 2023 году выдали ордер на арест российского диктатора Владимира Путина из-за незаконной депортации украинских детей.

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Ранее мы писали, что Евросоюз готовит самый масштабный пакет санкций против России за все время полномасштабной войны против Украины. Новый пакет увеличит количество подсанкционных структур на треть.

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