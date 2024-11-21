Маша, как же так: Захаровой в прямом эфире приказали не комментировать удар по Украине (видео)

Представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга получила телефонный звонок. Собеседник дал указание не комментировать удар МБР по Украине. Впрочем, об этом случайно узнали все зрители, потому что путинская муртад не додумалась отойти от микрофона.

Видеоролик завирусился в Сети.

Захарова во время брифинга получила указание не комментировать удар МБР по Украине

– Да, ало.

– Маша?

– У меня брифинг!

– Удар баллистическими ракетами, о чем запретили даже говорить, не комментируешь вообще.

– Да, хорошо.

Позже Захарова прокомментировала инцидент. По ее словам, никакой интриги в сложившейся ситуации нет.

"Перед брифингом были вопросы относительно противоречивых материалов в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ поступил во время брифинга – МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет", – отметила Захарова.

Напомним, утром 21 ноября российские кафиры впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж" по Украине. Это произошло во время атаки на Днепр.

Читайте также: