Машина упала с 10-метровой высоты: на Закарпатье водитель с семьей на авто слетели с моста в реку (фото)

На Закарпатье семья на авто слетела в реку с моста, где идут ремонтные работы.

Сегодня, 29 августа, между селами Березово и Нижний Быстрый Хустского района Закарпатской области водитель Opel Corsa слетел с моста в реку. В результате ДТП пострадали три человека.

Об этом проинформировали в ГСЧС Закарпатской области.

Сообщения об аварии спасатели получили в 12:45.

"На автодороге между селами Березово и Нижний Быстрый Хустского района произошло ДТП. Как стало известно, водитель Opel Corsa не справился с управлением и слетел в реку Река с моста, где продолжаются ремонтные работы. В результате этого, водитель, его жена и дочь травмировались", – рассказали чрезвычайники.

Фото: ДСНС у Закарпатській області

Машина упала с десятиметровой высоты. Спасатели помогли пострадавшим добраться до кареты экстренной медицинской помощи, а младшую участницу ДТП, 28-летнюю дочь супругов, пришлось доставлять на носилках. Сейчас все они находятся под контролем медиков районной больницы.

Фото: ДСНС у Закарпатській області

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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