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Машина выгорела дотла: россияне атаковали волонтеров Красного Креста
Россия продолжает бить по гражданской инфраструктуре Запорожской области. В этот раз под удар FPV-дрона попал автомобиль Международного Комитета Красного Креста в Вольнянске.
Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Вольнянска Запорожской области. Враг, в частности, атаковал FPV-дроном автомобиль отряда быстрого реагирования Международного Комитета Красного Креста.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Россияне атаковали машину Красного Креста в Вольнянске
Россияне атаковали машину команды Красного Креста в Вольнянске.
«Враг бьет по гражданским: в результате атаки российского FPV-дрона загорелся автомобиль отряда быстрого реагирования Международного комитета Красного Креста», — пишет Иван Федоров.
По предварительным данным руководителя ОВА, информация о пострадавших в результате инцидента пока не поступала. На месте происшествия работают профильные службы.
Российская атака произошла около 07:30 утра. Кроме автомобиля Красного Креста, попадание произошло в поврежденную крышу пятиэтажки.
Запорожская область: последние новости
Напомним, россияне нанесли очередной удар дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области. Благодаря заблаговременному предупреждению от мониторинговой группы, которая вовремя дала команду на эвакуацию, жертв среди пассажиров и железнодорожников удалось избежать.
По предварительным данным, легкое ранение получила одна из проводниц, ей оказывают медицинскую помощь.
Для эвакуации людей оперативно привлекли автобусы, которыми пассажиров доставят в Запорожье. Из-за инцидента железнодорожники ужесточили меры безопасности, а движение поездов в регионе будет находиться под максимальным контролем мониторинговых групп.