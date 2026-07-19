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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Машина выгорела дотла: россияне атаковали волонтеров Красного Креста

Россия продолжает бить по гражданской инфраструктуре Запорожской области. В этот раз под удар FPV-дрона попал автомобиль Международного Комитета Красного Креста в Вольнянске.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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FPV-дрон РФ попал в машину Красного Креста

FPV-дрон РФ попал в машину Красного Креста

Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Вольнянска Запорожской области. Враг, в частности, атаковал FPV-дроном автомобиль отряда быстрого реагирования Международного Комитета Красного Креста.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Россияне атаковали машину Красного Креста в Вольнянске

Россияне атаковали машину команды Красного Креста в Вольнянске.

«Враг бьет по гражданским: в результате атаки российского FPV-дрона загорелся автомобиль отряда быстрого реагирования Международного комитета Красного Креста», — пишет Иван Федоров.

По предварительным данным руководителя ОВА, информация о пострадавших в результате инцидента пока не поступала. На месте происшествия работают профильные службы.

Российская атака произошла около 07:30 утра. Кроме автомобиля Красного Креста, попадание произошло в поврежденную крышу пятиэтажки.

Запорожская область: последние новости

Напомним, россияне нанесли очередной удар дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области. Благодаря заблаговременному предупреждению от мониторинговой группы, которая вовремя дала команду на эвакуацию, жертв среди пассажиров и железнодорожников удалось избежать.

По предварительным данным, легкое ранение получила одна из проводниц, ей оказывают медицинскую помощь.

Для эвакуации людей оперативно привлекли автобусы, которыми пассажиров доставят в Запорожье. Из-за инцидента железнодорожники ужесточили меры безопасности, а движение поездов в регионе будет находиться под максимальным контролем мониторинговых групп.

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Дата публикации
Количество просмотров
21
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