Машинист навеселе проехал на "красный": в Николаеве столкнулись два тепловоза

Обошлось без пострадавших.
На станции "Николаев" во время выполнения маневровых работ столкнулись два тепловоза.
Как пишет novosti-n.org, машинист буксировал несколько цистерн с дизельным топливом, вовремя не заметил красный сигнал светофора и продолжил движение.
Оба машиниста применили экстренное торможение, когда поняли, что траектории их движения пересекаются, однако было уже поздно — тепловозы столкнулись.
В результате аварии никто не пострадал, оба тепловоза получили механические повреждения.
Однако оказалось, что машинист маневрового тепловоза, который буксировал цистерны с дизтопливом, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в Киеве, на проспекте Леся Курбаса, перевернулся грузовик, перевозивший бетон. Водитель, впоследствии выяснили полицейские, был в нетрезвом состоянии.