Машинист навеселе проехал на "красный": в Николаеве столкнулись два тепловоза

Машинист навеселе проехал на "красный": в Николаеве столкнулись два тепловоза

Обошлось без пострадавших.

На станции "Николаев" во время выполнения маневровых работ столкнулись два тепловоза.

Как пишет novosti-n.org, машинист буксировал несколько цистерн с дизельным топливом, вовремя не заметил красный сигнал светофора и продолжил движение.

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Оба машиниста применили экстренное торможение, когда поняли, что траектории их движения пересекаются, однако было уже поздно — тепловозы столкнулись.

В результате аварии никто не пострадал, оба тепловоза получили механические повреждения.

Однако оказалось, что машинист маневрового тепловоза, который буксировал цистерны с дизтопливом, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Киеве, на проспекте Леся Курбаса, перевернулся грузовик, перевозивший бетон. Водитель, впоследствии выяснили полицейские, был в нетрезвом состоянии.

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