Машинист "подвозил" уклонистов в кабине тепловоза к государственной границе

На Закарпатье ликвидирована схема переправки уклонистов / © СБУ

На Закарпатье ликвидирована схема переправки уклонистов по железной дороге

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции сообщили об этом 13 августа.

В Берегово, в Закарпатской области, разоблачили новую схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. В рамках спецоперации на Береговщине был задержан работник «Львовской железной дороги», который за деньги перевозил ухилянтов.

По данным следствия, задержанный, работавший в локомотивном депо Мукачева, брал с мужчин по 12 тысяч долларов за человека. Он переправлял их в кабине машиниста тепловоза по маршруту Хуст-Королево, вплоть до самой границы.

Правоохранители задержали фигуранта «на горячем» во время сопровождения очередного клиента. По материалам СБУ железнодорожнику уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до 9 лет лишения свободы.

Операция проводилась совместно с Береговским районным отделом полиции, 27 пограничным отрядом и Береговской окружной прокуратурой.

Напомним, огромная группа уклонявшихся убегала в Словакию — их преследовали дроном и останавливали выстрелами. Уклоняющие не отреагировали на требование пограничного наряда остановиться, так что военнослужащим пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов вверх.

А раньше на Буковине задержали детей, которые помогали уклоняющимся бежать в ЕС. В приграничном районе задержаны четыре человека, среди которых были двое подростков 2009 и 2010 годов рождения.