ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
415
Время на прочтение
1 мин

Машину нанизало на отбойник: на Киевщине произошло смертельное ДТП (фото)

Спасателям пришлось извлекать тело погибшего водителя, который оказался зажатым в транспортном средстве.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ДТП в Киевской области

Смертельное ДТП в Киевской области

Возле села Бузова Киевской области на автодороге Киев-Чоп легковой автомобиль попал в ужасное ДТП. Водителей въехал в отбойник на обочине, в результате чего машину пронизало насквозь.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Киевской области, погибший водитель оказался зажатым в транспортном средстве.

Спасатели 36-й Государственной пожарно-спасательной части города Ирпень с помощью бензореза и гидравлического инструмента провели деблокацию тела погибшего из поврежденного автомобиля.

На месте происшествия работали 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Причина ДТП устанавливается.

Напомним, ранее в Киеве автомобиль Mercedes неожиданно выехал на тротуар и врезался в летнюю террасу одного из кафе, где находились за столиками люди.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie