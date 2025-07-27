Машину нанизало на отбойник: на Киевщине произошло смертельное ДТП (фото)

Смертельное ДТП в Киевской области

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Возле села Бузова Киевской области на автодороге Киев-Чоп легковой автомобиль попал в ужасное ДТП. Водителей въехал в отбойник на обочине, в результате чего машину пронизало насквозь.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Киевской области, погибший водитель оказался зажатым в транспортном средстве.

Спасатели 36-й Государственной пожарно-спасательной части города Ирпень с помощью бензореза и гидравлического инструмента провели деблокацию тела погибшего из поврежденного автомобиля.

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На месте происшествия работали 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Причина ДТП устанавливается.

Напомним, ранее в Киеве автомобиль Mercedes неожиданно выехал на тротуар и врезался в летнюю террасу одного из кафе, где находились за столиками люди.