Машину разорвало пополам, а водитель погиб: последствия страшного ДТП в Одесской области

Машину разорвало пополам, а водитель погиб: последствия страшного ДТП в Одесской области

Автомобиль двигался с выключенными фарами, говорят очевидцы.

В Белгород-Днестровском произошло смертельное ДТП – легковой автомобиль Daihatsu на огромной скорости врезался в столб. Водитель погиб.

Об этом пишут местные Телеграммы-каналы.

ДТП произошло на перекрестке улиц Портова и Независимости около пяти утра. Очевидцы утверждают, что автомобиль двигался с выключенными фарами.

"Водитель, не справившись с управлением, задел бордюр – машина взлетела в воздух и врезалась в столб, который разорвал авто. Одна часть иномарки осталась висеть на бетонном сооружении, а вторая приземлилась на землю примерно в 10 метрах", – сообщает "Одесса Info".

Отмечается, что водитель скончался.

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Напомним, в Нерубайском на заднем сиденье разбитого автомобиля обнаружили избитым жителя Николаевской области. Однако спасли его не удалось.

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