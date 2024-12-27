Машину разорвало пополам: в Ровенской области произошло жуткое ДТП

26 декабря, между селами Дюксин и Деражное Ровенского района произошло ужасное ДТП. В результате которой, тяжелые травмы получили три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Ровенской области.

По информации правоохранителей, около 16:15 автомобиль BMW пошел на обгон хэтчбека Ford Fusion, съехал в кювет и врезался в дерево. Известно, что первым автомобилем управлял 22-летний житель села Оржев, а второй – 22-летняя жительница Львовщины.

"В результате ДТП травмировались водитель легковушки и двое его пассажиров: 20-летний житель села Деражное и 28-летний житель Оржева. Всех с политравмой медики госпитализировали в больницу", — сообщили в полиции.

Напомним, между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района Винницкой области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

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