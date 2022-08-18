Машину смяло: в аварии на Виннитчине трагически погибли супруги (видео)

Вблизи села Сосонка Винницкого района в аварии погибли супруги. Они ехали в легковушке "ВАЗ", которая около 7 утра столкнулась с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате водитель легковушки и 31-летняя пассажирка погибли на месте. 51-летнего водителя микроавтобуса "скорая" доставила в больницу.

Об этом сообщают в полиции Винницкой области.

По предварительной информации следствия, 33-летний водитель "ВАЗа" не предпочел в движении и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге микроавтобусом Mercedes.

По этому факту полиция возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек).

Ранее стало известно, что в Хмельницком водитель электросамоката попал под колеса легковушки.

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