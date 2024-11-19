"Машину войны" обеспечивают россияне": Зеленский о коллективной ответственности РФ

Действия окупантов нельзя списать только на силу государственных репрессий или пропаганду.

"Машину войны" обеспечивают россияне, а не один безумный человек в Кремле. И ответственность за это должна быть коллективной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в ВРУ.

"Единственный виновник войны – Россия"

Как отметил президент, Путин отдал приказ начать войну. Его окружение организует ведение войны.

"Но российская агрессия держится на поступках и попустительстве многих россиян. Путин создал условия для убийств, но запускают ракеты, дроны, штурмуют наши украинские позиции, пытают наших пленных – военных, гражданских – и обеспечивают "машину войны" россияне", – акцентировал Зеленский.

Он подчеркнул: это не просто один безумный человек в Кремле. Ответственность России обязана быть коллективной.

"То, что они делают, не спишешь только на силу государственных репрессий или пропаганду. Война это часть российской культуры. Что бы ни произошло с Россией и россиянами дальше, нам нужна надежная всесторонняя защита от них", — подытожил президент.

Раньше говорилось, что Украина должна закончить эту войну так, чтобы Путин на нашу территорию больше не вернулся. Это наша обязанность.

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