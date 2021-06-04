Машины плавали в воде: в Мариуполе из-за сильного ливня затопило улицы

Местами забились ливневки.
В Мариуполе Донецкой области из-за мощного ночного ливня затопило с десяток улиц.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 июня.
Машины плавали в воде, местами проход пешеходов был невозможен или затруднен. Полиция предупреждала водителей о необходимости обходить затопленные участки. Местами забились ливневки. Сейчас затяжной дождь прекратился, вода понемногу уходит в море.
Как сообщалось, два дня Днепр заливало дождями. Городские ливневки не в состоянии справиться с большими объемами воды, поэтому улицы затоплены, а местные жители ищут в этом позитив. В одном из Телеграмм-каналов появилось видео, как горожане достали лодки — каяки и путешествуют ними по улицам города.