Машины плыли по дверцы в воде: юг и восток Украины пострадал от непогоды

После обильных дождей в Днепропетровской и Николаевской областях затопило дворы и улицы.

Проливные дожди и шквальный ветер наделали вреда на юго-востоке Украины. В городах ливневая система не могла справиться с большим количеством осадков, машины плыли по улицам по дверцы в воде. Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Днепропетровская область

В городе Днепре канализационная сеть не смогла справиться с мощным ливнем, который накрыл город. В мэрии заявляют, что выпала трехмесячная норма осадков.

Со склонов неслись потоки воды и ила, дороги мгновенно залило. На затопленных улицах кое-где остановилось транспортное движение. Из-за слишком высокого уровня воды, в частности, пришлось остановить некоторые маршруты трамваев.

Сильный ветер гнул рекламные щиты и валил деревья. Только в городе спасателям пришлось разрезать и убрать 15 деревьев, упавших на пути.

Потоки воды смыли забор лицея информационных технологий в центре — подпорная стенка рухнула на тротуар. Пешеходам, которые под ливнем пробегали рядом, повезло, что кирпичи вместе с металлическим забором не обвалились прямо на них — обошлось без пострадавших.

Директор лицея Сергей Григорьев уверяет, что в результате ЧП никто из школьников не пострадал, поскольку они находятся на каникулах. "Жизни детей ничего не угрожает, потому что детей [здесь] сейчас нет", — прокомментировал он.

На некоторых улицах в Днепре посмывало асфальт и в центре образовались провалы. Частично там было перекрыто движение, пока продолжаются ремонтные работы. Однако, как уверяет заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, серьезной опасности из-за провалов, образовавшихся на месте изношенных коммуникаций, нет.

Больше всего во время непогоды не повезло жителям низменных районов. По данным спасателей, по меньшей мере семьдесят дворов в частном секторе были затоплены.

Всего в Днепропетровской области в управление ГСЧС поступило три тысячи сообщений о последствиях мощной грозы. Обесточены более трех десятков населенных пунктов. Это примерно 13 000 абонентов.

Близ села Олефиривка в грязи застряли автобус, четыре грузовика и три легковушки. Их вытащили из ловушки.

Николаевская область

Непогода наделала беды и на Николаевщине. Всю ночь лил дождь и на утро улицы областного центра превратились в реки, в которых тонули машины. Коммунальщики говорят, что расчищать ливневки от мусора им приходилось просто в воде во время ливня. Залило дождевой водой также подъезд в одном из жилых домов с дырявой крышей.

"Такой форс-мажор бывает, когда выпадают осадки более несколько норм за раз. Самое страшное — это мусор, который оставляют после себя жители города и которым забивает ливневую канализацию ", — заметил по этому поводу заместитель директора департамента ЖКХ Николаевского горсовета Александр Репин.

От порывов ветра падали ветви и деревья. Они повредили автомобили и электропровода трамвайной линии. Владельцы затопленных и побитых ветвями машин намерены обращаться в суд.

В течение дня большая вода сошла, оставив небольшие лужи.

Напомним, что ливни и шквальный ветер наделали беды в Одессе, вызвав подтопления в некоторых домохозяйствах и повалив кое дерева.

Погода в Украине: в Николаеве машины по дверцы были в воде, а Днепром пронесся мощный ураган

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