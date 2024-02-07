Машины Tesla и дома под Киевом: расследователи обнаружили скрытое имущество руководителя спортивного клуба ВСУ

Во время разговора с журналистами Высочин обещал внести в декларацию все имущество, которым пользуется семья. Однако обещание выполнил не до конца.

У Вадима Высочина – руководителя Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины, подчиненного Минобороны, в ходе журналистского расследования обнаружили незадекларированное имущество.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Согласно декларации Высочина за 2019 год, в его распоряжении была служебная квартира и один автомобиль. Членов семьи он в декларации не прописывал. Однако на самом деле у чиновника есть гражданская жена и взрослый сын, а у них два имения под Киевом и несколько автомобилей.

"Да, у жены полковника Леси Леськив, которая тоже работает в ЦСК ВСУ и тоже подает декларации, есть дом на 260 квадратных метров в селе Петрушки под Киевом в коттеджном городке "Петрушки Вандерленд". Дом находится в собственности женщины с 2012 года — тогда она приобрела его за 930 тысяч гривен (такую стоимость женщина внесла в декларацию)", — говорится в расследовании.

Также журналисты обнаружили еще один дом рядом на 340 кв м, принадлежащий взрослому сыну Вадима Высочина, Павлу.

"Дом куплен вместе с земельным участком в 2021 году. Судя по соцсетям Павла, он в этом доме не живет, а проживает в другом семейном имении, которое записано на его маму Лесю Леськив. Дом, записанный на самого Павла, сейчас ремонтируется, поэтому, вероятнее всего, Леськив, Высочин-старший и сын Павел живут вместе в доме, который находится в собственности женщины. не был зарегистрирован официально, а общий сын — уже взрослый", — говорится в расследовании.

Как сообщили журналисты, Высочин отметил, что с Леськив "живет вместе, но не всегда".

"Ну я сейчас подам декларацию и все", — ответил Высочин на вопрос, знает ли он, что люди, которые ведут общий быт и пользуются общим имуществом, должны быть отражены в декларациях.

При разговоре с журналистами он также обещал внести в декларацию все имущество, которым пользуется семья. Однако обещание Вадим Высочин выполнил не до конца. Он указал только факт существования жены и наличия у нее автомобиля. Не задекларировал Высочин даже дом, в котором сам сейчас живет и принадлежащий Лесе Леськив. А вот сына в декларацию Вадим Высочин вообще не внес — несмотря на то, что пользуется общим с ним имуществом.

У дома, где живет семья полковника, журналисты зафиксировали автомобиль Tesla Model S 2016 года выпуска. Автомобиль записан на сына руководителя ЦСК ВСУ Павла Высочина. Именно на этом автомобиле Вадим и Павел Высочины вместе ехали в ЦСК ВСУ, что также зафиксировали журналисты.

Кроме этого автомобиля у сына полковника есть BMW I3 2017 и Volkswagen Polo 2019. А у Леси Леськив — Mercedes-Benz GLE 250 2017 года выпуска. У самого руководителя ЦСК ВСУ Вадима Высочина есть еще два автомобиля — Tesla Model Y 2021-го года и Audi A3 2015-го.

Напомним, за первый год Великой войны народные депутаты Украины задекларировали 134 новых транспортных средств.

ТСН.ua уже сообщал, что треть нардепов за 2022 год войны обзавелась новыми авто и недвижимостью за миллионы гривен.

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