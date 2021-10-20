Машины выгорели, точное количество жертв неизвестно: подробности ДТП на трассе Киев-Одесса (видео)

Пострадавших доставили в больницу.

Сегодня, 20 октября, на 313 километре автодороги Киев-Одесса произошло ДТП. Столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля. Есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел недалеко от поселка Любашевка, примерно в пять часов утра. На трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовика и легковая машина. Погибли три человека, по предварительным данным. Количество погибших и их личности устанавливаются.

К Любашевскую центральную районную больницу с места аварии доставили 8 пострадавших, в том числе 5 несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны.

Обстоятельства происшествия, отмечают в полиции, устанавливаются.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

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