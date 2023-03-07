Маси Найем предложил финансовое вознаграждение за имя расстрелянного воина, чтобы почтить его память

Юрист, правозащитник и ветеран боевых действий на Донбассе Маси Найем предложил денежное вознаграждение за имя украинского военного, которого жестоко расстреляли россияне.

Об этом он написал в соцсетях.

Напомним, что соответствующее видео с убийством украинского военного появилось 6 марта 2023 в социальных сетях.

«1000$ за имя того, кого застрелили россияне после слов «Слава Украине». С подлинными доказательствами, что это он. Уверен, что под этим постом еще присоединятся люди. Должны знать имя. С уважением к этому украинец», — говорится в сообщении.

Позже многие в комментариях решили добавить собственные средства в вознаграждение. В частности, речь идет еще о 2500$.

Также в комментариях под постом Маси Найема говорится, что брать средства за такую информацию — это лицемерно. Мол, нужно вознаграждение за того, кто нажал на курок и убил украинца.

«Надо складывать на будущий Моссад. И на его обучение. Потому что дроны хорошо, но мы их будем искать еще десятилетиями», — говорится в комментариях.

«Деньги действительно нужны тем, кто выжил после пыток, тем, кто ждет протезы», — добавляют пользователи в социальной сети.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жестокий расстрел пленного воина ВСУ. Он считает, что Украина найдет убийц героя.

Также знаменитости почтили память расстрелянного пленного воина ВСУ. Они призвали мировых лидеров открыть глаза на преступления России.

Тем временем "Слуга народа" будет просить Зеленского о присвоении расстрелянному воину Героя Украины. Об этом говорится в заявлении фракции "Слуга народа", обнародованном ее главой Давидом Арахамией.

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