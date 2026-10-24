Маск был пойман на лжи о Starlink: в Украине ответили на обвинения миллиардера

Илон Маск / © Getty Images

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Обвинения в адрес американского миллиардера Илона Маска в том, что украинские военные якобы нарушали правила использования Starlink и использовали гражданскую спутниковую связь для «наступательных ударов дронами», не соответствуют техническим возможностям системы в Украине. Украинские специалисты по оборонным технологиям заявили, что для управления беспилотниками в движении необходимо использовать военную систему Starshield, тогда как коммерческие терминалы Starlink имеют соответствующие ограничения.

Об этом заявили бывший внештатный советник министра обороны Украины по вопросам беспилотников Сергей Стерненко и советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», в своих постах.

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Стерненко подчеркнул, что во время работы в Министерстве обороны он был непосредственно вовлечен в соответствующие процессы и может утверждать, что обвинения Маска не соответствуют действительности. По его словам, в феврале 2026 года в Украине была введена система «белых списков», согласно которой стационарные терминалы могли регистрировать как военных, так и гражданских пользователей.

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В то же время для работы спутникового терминала во время движения его необходимо было внести в специальный перечень и подключить к военной системе Starshield. Без этого терминалы спутниковой связи не могли работать в движении на территории Украины.

«То есть использовать именно гражданскую версию Starlink для выполнения миссий с помощью беспилотников было технически невозможно. Все миссии беспилотников, для которых требовалась спутниковая связь, могли осуществляться только с использованием Starshield», — пояснил Стерненко.

В свою очередь, Бескрестнов обратил внимание на ограничение скорости перемещения терминалов Starlink над территорией Украины, в частности над оккупированными Россией территориями. По его словам, с зимы 2026 года для них действует ограничение скорости движения на уровне 70–90 км/ч.

Кроме того, как отметил советник президента, Starlink не работает на территории России. Это, по его оценке, делает невозможным использование коммерческой версии системы для нанесения ударов украинскими беспилотниками на дальние и средние расстояния.

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«Таким образом, мы ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОММЕРЧЕСКИЙ STARLINK для нанесения ударов дипстрайками и мидл-страйками», — подчеркнул Бескрестнов.

Напомним, ранее Маск заявил, что украинские военные якобы использовали коммерческую сеть Starlink для «наступательных атак с помощью беспилотников с целью убийства людей». Американский миллиардер также сообщил, что соответствующую «лазейку» закрыли на прошлой неделе, и утверждал, что отключение Starlink привело бы к немедленному развалу украинского фронта.

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