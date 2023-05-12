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Маск меняет должность и новые сроки передачи Abrams Украине: главные новости ночи 12 мая

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1317
Время на прочтение
1 мин
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Маск меняет должность и новые сроки передачи Abrams Украине: главные новости ночи 12 мая

Главные новости ночи 12 мая от ТСН.ua / Фото: commons.wikimedia.org

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 12 мая 2023 года:

  • "Евровидение-2023": стали известны имена всех финалистов конкурса Читать далее –>
  • Илон Маск собрался уходить с должности гендиректора Twitter Читать далее –>
  • США назвали новые сроки передачи Abrams Украине Читать далее –>
  • Организаторы "Евровидения-2023" отказали Зеленскому в выступлении с речью во время финала — СМИ Читать далее –>
  • Южная Корея поддержала украинскую формулу мира — Кулеба Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1317
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