Маск меняет должность и новые сроки передачи Abrams Украине: главные новости ночи 12 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 12 мая 2023 года:
- "Евровидение-2023": стали известны имена всех финалистов конкурса Читать далее –>
- Илон Маск собрался уходить с должности гендиректора Twitter Читать далее –>
- США назвали новые сроки передачи Abrams Украине Читать далее –>
- Организаторы "Евровидения-2023" отказали Зеленскому в выступлении с речью во время финала — СМИ Читать далее –>
- Южная Корея поддержала украинскую формулу мира — Кулеба Читать далее –>
Читайте также: