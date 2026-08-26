Американский бизнесмен Илон Маск / © Associated Press

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Украинские власти не прекращают коммуникацию с американским миллиардером Илоном Маском. Стороны обсуждают возможные варианты оказания помощи Киеву.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

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«Украинские власти сейчас продолжают коммуникацию с Илоном Маском о предоставлении им помощи Украине», — говорится в коротком заявлении.

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Напомним, ранее в августе издание Financial Times сообщило, что Украина просит у Маска разрешение на использование беспилотников со Starlink для ударов по российским ракетным установкам на расстоянии до 200 км вглубь РФ для компенсации дефицита ракет для Patriot.

По данным FT, в июле президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, однако тот не выразил четкую поддержку.

Издание The Atlantic также информировало, что президент Украины просил президента США повлиять на Маска по использованию Starlink, но глава Белого дома не дал конкретного ответа. Бизнесмен отказывается менять позицию из-за опасений эскалации и считает, что пора заключить соглашение.

В свою очередь, пишет издание, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров продолжает переговоры с Маском по закрытым каналам. Ранее стороны уже договаривались о блокировке терминалов Starlink для российских войск.

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Как заявил 23 августа Зеленский, Маск пока считает эскалацией предоставление разрешения на работу Starlink для ударов по РФ, однако может изменить мнение при наличии новых аргументов. К переговорам с бизнесменом присоединялся американский лидер и украинские чиновники, и сейчас Киев получает более обнадеживающий фидбек, ожидая результатов будущих встреч.

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