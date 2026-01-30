Маск ответил Федорову о блокировании Starlink на российских беспилотниках: подробности

Илон Маск / © Associated Press

Американский миллиардер Илон Маск ответил на обращение министра обороны Украины Михаила Федорова, подтвердив готовность SpaceX помогать в решении проблемы использования терминалов Starlink российскими военными.

Об этом стало известно из сообщения Илона Маска в соцсети X.

Накануне Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об успешной коммуникации со SpaceX. Минобороны оперативно связалось с командой компании после того, как над украинскими городами были зафиксированы российские дроны, оснащенные спутниковой связью Starlink.

На это Илон Маск ответил: «Пожалуйста».

Что известно об использовании россиянами Starlink

Россия начала использовать Starlink. Флэш также информировал, что использование российскими войсками беспилотников из Starlink создает критическую угрозу для украинского тыла. Это позволяет врагу управлять аппаратами в режиме реального времени.

Российские военные используют лошадь для транспортировки активного оборудования. Терминал Starlink был закреплен на снаряжении животного, двигавшегося вблизи линии боевого столкновения.

Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX начало работу по устранению угрозы, связанной с использованием спутникового интернета Starlink на российских беспилотниках.