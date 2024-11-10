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Маск в очередной раз оскандалился из-за публикации об Украине: что издал на этот раз

Маск в очередной раз оскандалился из-за публикации об Украине: что издал на этот раз

Илон Маск / Фото: Associated Press

Это не первое подобное высказывание предпринимателя.

Миллиардер Илон Маск в очередной раз скандалился из-за публикации об Украине. Речь идет о якобы о наличии "коррумпированных украинских денег" в США.

Об этом Маск написал в сети X (Twitter).

"Самая малоизвестная история в Вашингтоне — это то, сколько коррумпированных украинских денег пытается купить влияние. Это был не только Гантер Байден. Большинство разжигателей войны проплачены", — написал Сакс.

Этот антиукраинский тезис охотно поддержал Маск. Он написал "Да".

Ранее Маск сделал новое одиозное заявление о войне в Украине. Мол, "тысячи ребят погибли ни за что".

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