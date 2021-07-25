"Маски-шоу" и оружие: у буковинца, облившего преподавательницу нечистотами, провели обыски

Местные СМИ пишут, что преподавательница якобы имела родственников в правоохранительных органах, и именно с этим связана такая "активность" полиции.

В Черновцах правоохранители провели обыск 45-летнего буковинца и нашли у него дома нелегальное оружие.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

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"Правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, на который у буковинца не было необходимых разрешительных документов, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности нарушителя", — отметили копы.

Как сообщают местное издание "Чернівецький промінь", речь идет о мужчине, который облил преподавательницу медицинского вуза фекалиями якобы из-за поборов.

"Чтобы удалить пластиковое ведерко в котором были нечистоты, и мобильный телефон, на который записывали видео, полиция привлекла бойцов спецподразделения, около 15 полицейских и несколько единиц техники", — говорится в сообщении.

В издании предполагают, что преподавательница якобы имела родственников в правоохранительных органах, и именно с этим связана такая "активность" копов.

По словам жены "борца за справедливость", к их дому прибыло 20 правоохранителей. Во время обысков мужчине стало плохо, ему вызвали "скорую". Женщина уверяет, что ее семья ни в чем не виновата и это все "подстава" полиции.

Напомним, что месяц назад в Черновицкой области вспыхнул скандал. Отец одного из выпускников медицинского вуза облил фекалиями преподавательницу якобы из-за поборов.

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