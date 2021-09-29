Маскировались и тщательно планировали преступление: в Селидово связали сторожа и похитили "гордость" КП

Маскировались и тщательно планировали преступление: в Селидово связали сторожа и похитили "гордость" КП

Грабители забрали дорогой новенький трактор.

В Донецкой области неизвестные проникли на территорию коммунального предприятия и украли трактор стоимостью более полутора миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

В полицию Селидово поступило сообщение что двое неизвестных проникли на территорию коммунального предприятия, связали сторожа и похитили из бокса трактор стоимостью 1,6 млн гривен.

Правоохранители оперативно разыскали воров. Ими оказались двое жителей поселка Кураховка 37 и 33 лет.

Выяснилось, что мужчины почти месяц тщательно готовились к совершению преступления.

"Установлено, что злоумышленники четко распределили между собой роли и тщательно готовились к преступлению: отслеживали пути передвижения трактора, следили за работой предприятия, выбирали наиболее благоприятные способы проникновения на территорию и место для отстоя угнанного транспортного средства, а маршруты своего движения планировали таким образом, чтобы избежать камер видеонаблюдения. во время совершения преступления, чтобы их не узнали, похитители использовали средства маскировки", — рассказали в полиции

Похищенный трактор злоумышленники транспортировали в лесополосе недалеко от поселка Острое. Там его замаскировали ветками. Там же находился и один из похитителей, который охранял украденное транспортное средство.

Сейчас одному из фигурантов сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Харькове после окончания рабочей смены полицейские напали на двух прохожих. Копы начали бить мужчин, повалили на землю и забрали 30 тыс. Гривен и телефон.

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