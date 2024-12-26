Маскировались под траурный кортеж: на Закарпатье разоблачена циничная схема переправки уклонистов (фото)

После разоблачения один из переправщиков попытался наехать на наряд, а уклонистам приказал выпрыгивать из авто.

На Закарпатье переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, якобы сопровождавшего тело погибшего воина.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"За $18 тысяч они планировали доставить мужчин призывного возраста за границу. Для обмана они даже вывесили флаг на авто", – говорится в сообщении.

Нарушители маскировались под траурный кортеж / Фото: Госпогранслужба Украины

После разоблачения один из переправщиков попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгивать из авто. Несмотря на это, пограничники задержали всех нарушителей.

Нарушители маскировались под траурный кортеж / Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, на границе с Молдовой мужчина внезапно "исцелился" от серьезного недуга.

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