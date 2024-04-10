Маскируются под патриотов: коллаборанты под видом украинских беженцев массово бегут в ЕС и США

После оккупации части территории Украины многие коллаборанты, которые сначала ждали "русский мир", впоследствии оказались под видом украинских патриотов в Польше, Германии, Канаде и США. И таких бывших "ждунов" там все увеличивается.

Об этом со ссылкой на свои источники говорится в материале OBOZ.UA.

Одним из форпостов (в том числе идеологических) для российских окупантов стал Донецк. Однако перед началом полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты провели там насильственную мобилизацию.

"Тогда были самые жестокие облавы на улицах и рейды по домам. Выгребли практически всех мужчин, а затем с винтовкой Мосина бросили на фронт. За два с лишним года войны – очень много погибших, да и жизнь ухудшилась. Да, старикам, откровенно говоря, стало получше — российские пенсии выше "днровских", но большинству, трудоспособному населению — ничуть", — поделился собеседник OBOZ.UA в оккупированном областном центре.

Со ссылкой на источник в украинской разведке издание пишет, что из ВТО выезжали даже жены с детьми тех, кто служит в российских оккупационных войсках.

"Это наиболее хитрые. Женщины не светились в социальных сетях, максимум постились цветочки и поздравления с праздниками. То есть их пророссийские взгляды не увидишь. А поскольку женщины остались почти без средств к существованию после того, как их мужчины отправились служить, то и нашли такой выход. Однако это небольшой процент коллаборанток, большинство все же боятся уезжать", — говорит офицер.

Выехавшие с оккупированной территории, опасаясь проблем, резко превратились в патриотов Украины. И даже незнание украинского языка не помешало – в тех же странах Балтии хорошо знают, что Крым, Донецкая и Луганская области преимущественно русскоязычные.

Доненко возглавил "Центр оценки и мониторинга качества образования" в Симферополе Фото: Радио Крым

История коллаборанта из Крыма, который сейчас живет в Канаде

Как пример, издание рассказывает историю крымского предателя Максима Доненко, до 2014 года работавшего в Министерстве образования и науки АРК. А когда полуостров захватила Россия, то продолжил работать на доверивших ему высокую должность оккупантов.

Коллаборант Максим Доненко Фото: OBOZ.UA

"Как и многие другие коллаборанты, Максим сохранил украинские документы. Скорее всего, именно с ними он и отправился в Канаду под видом беженца, вместе с женой и дочерью. Теперь они живут в Виннипеге", – рассказывают журналисты.

По словам собеседницы издания, в оккупированном Мелитополе, из-за близости города к зоне боевых действий, часть местных коллаборантов сейчас готовится к переезду в страну ЕС.

"Уезжать, разумеется, будут через Россию, но оставаться там не хотят, чтобы не отправили воевать. Ведь все они получили паспорта РФ. Некоторые не собираются оставаться за границей навсегда – планируют пересидеть", – говорит женщина.

Напомним, Служба безопасности Украины вблизи Одессы задержала женщину, которую подозревают в сотрудничестве с российской разведкой и попытке сорвать мобилизацию в Украине. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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