Масленица 2023 года: когда начинается и сколько длится этот праздник, традиции украинского народа

Масленица или Колодий с давних пор был на территории Украины одним из самых веселых праздников. Символизировал он пробуждение весны и провода зимы. Когда начинается Масленица 2023 года и какие традиции существуют — читайте в материале ТСН.ua

Когда начинается Масленица 2023 года

Четкой даты этот праздник нет, ведь он всегда зависит от начала Великого поста. Но чаще всего оно приходится на конец февраля-начало марта.

Каждый может самостоятельно вычислить, когда начинается Масленная неделя. Для этого нужно поднять со дня празднования Пасхи 56 дней (т.е. 46 дней Великого поста и одну неделю, когда непосредственно и празднуют Масленицу). 2023 Пасха приходится на 16 апреля. Следовательно, Масленица продлится от 20 до 26 февраля.

Интересно, что, по мнению некоторых историков, к XVII веку к Великому посту готовились дольше. Тогда Масленная неделя длилась не одна, а целых три недели. Первый был всеядным, то есть разрешалось употреблять в пищу мясные и другие блюда. Второй Рябым или Преступным. В эти дни мясо разрешалось во все дни, кроме постных (среда и пятница). А последняя — Масленная неделя — отличалась тем, что люди могли потреблять только молочные продукты, сыры, масло.

Что это за праздник и какие традиции существуют

В Украине на Масленицу традиционно готовили вареники с творогом и сметаной. / Фото: commons.wikimedia.org

Масленица – древний праздник славян. Поэтому он отличается большим количеством традиций, обрядов и поверий. Появление Масленицы связано с языческим богом Ярилой. В древности люди, жившие на территории современной Украины, приносили высшим силам в жертву разнообразные чучела из соломы. После того, как здесь было принято христианство, Церковь решила не разрушать народные обряды, а придать им новый смысл. Сегодня Масленицу можно назвать веселым народным праздником.

Главная идея Масленицы в провождении зимы и встречании весны. Интересно, что при язычестве этот праздник праздновали вовсе не в конце зимы, а в день весеннего равноденствия. В церковной традиции Масленицу называют Сырной Седмицей. Связано это с тем, что в эту неделю разрешается употреблять в пищу рыбу и молочные продукты, чтобы подготовить себя к началу Великого поста. Верующие считают, что так можно очистить душу и тело от негативной энергии. Заканчивается Масленная неделя особым праздником, который носит название "Прощенное воскресенье".

То есть современная Масленица вобрала в себя традиции многих веков, став именно тем праздником, который мы знаем сегодня.

Является ли Масленица украинским праздником

В Сети можно найти немало вопросов, можно ли Масленицу отнести к украинским праздникам, или она все же русская и была привита украинцам оккупантами? Первоначально оно появилось еще при язычестве на территории Киевской Руси. То есть Масленица — это несомненно украинское культурное наследие.

Хотя некоторые традиции, по мнению историков, все же были заимствованы. К примеру, наши предки не готовили блинов. На столах обязательно стояли вареники с сыром и сметаной.

Еще один важный вопрос: как правильно говорить — Масница или Масленица? А ведь последний вариант можно часто встретить среди украинцев. На украинском языке праздник называется именно Масница. По словам ученой Марины Аскуравы, это связано с тем, что во время Масляной недели потребляли много жирной пищи (масло, сыр, сметана). Также существует множество региональных названий. Самая популярная – Колодий. Также называют Сырную неделю, Сырная Седмица, Сыропуст.

Название Масленица появилось в 1960-х годах прошлого века, когда праздник за долгое время позволил праздновать советские власти, но придал ему русские корни.

Обряды и обычаи на Масленицу

Масленица в Харькове / Фото: commons.wikimedia.org

По традиции Масленица начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. Каждый день недели посвящается определенному обряду, поэтому несет в себе глубокий смысл. Готовились к празднику все — от взрослых к детям. В воскресенье, перед началом Сырной Седмицы, все ходили в гости.

В древности важно было приготовить большое количество разнообразных блюд. В частности, вареники, запеканки, пироги и пирожки. Праздник всегда сопровождался веселыми развлечениями, песнями и плясками. В центре города или села обязательно создавали место, куда могли прийти жители и повеселиться.

Главным атрибутом праздника считалось соломенное чучело, символизировавшее зиму. В конце Масленицы его сжигали. Так "прощались" с зимой и приветствовали весну.

Традиции по дням Масляницы

Каждый день недели имел свое название, также отличались и обряды.

Понедельник — Встреча. В этот день люди приглашали к себе домой гостей (близких, родных, друзей, соседей). На столе было немало вкусностей, в том числе творожные запеканки и вареники с творогом. Также именно в понедельник производили соломенное чучело, которое ставили на центральной площади города или села. Находилось оно там до окончания праздника.

Вторник — Заигрывание. В старину в этот день устраивали так называемые осмотры. Ребята, которые еще не имели пары, собирались вместе, чтобы прокатиться на санях. Во время веселья можно было найти себе вторую половинку. Впоследствии почти все такие пары становились семьями.

Среда — Лакомка. Хозяйки приглашали к себе домой гостей, особенно зятей, чтобы приготовить им блюдо под названием "телин блин". Кроме этого на столе присутствовала выпивка, сладости. Чтобы семья жила в мире и согласии, зять обязательно должен был сделать теще комплимент.

Четверг — Разгуляй. В этот день Масленица переходила от семейного к всеобщему празднованию. Люди выходили на улицы, пели, танцевали и развлекались. А вот работать строго воспрещалось.

Пятница – Тещины вечеринки. Теперь зять звал тещу в гости, чтобы угостить ее разнообразными вкусностями. Этот ритуал помогал установить тесные семейные отношения.

Суббота — Посиделки золовки. Молодая жена должна была позвать сестру брата в гости, чтобы угостить ее варениками, пирогами, блинами.

Воскресенье — Прощенное воскресенье. Название праздника говорит само за себя. В канун Великого поста пытались извиниться у всех, кого обидели. Также обязательно шли в церковь, чтобы попросить у высших сил благословения. Затем на площади сжигали соломенное чучело.

Народные приметы

В первые три дня Масленицы нужно убрать в доме, а также избавиться от всех ненужных и старых вещей.

Незваные гости на Масленицу означают, что вас ждет счастье.

Если поесть гороха в среду, а в четверг вареников — весь год пройдет в достатке.

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