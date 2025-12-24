Маслянистые пятна в Одессе: что попало в море и почему погибли птицы

Одесса / © Pixabay

Реклама

Массированные российские атаки по портовой инфраструктуре Одесской области привели к повреждению резервуаров с подсолнечным маслом. В результате разгерметизации емкостей значительное количество жидкости попало на территорию предприятия, а оттуда — в акваторию лимана и Черное море.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По словам чиновника, спасательные службы столкнулись с серьезными препятствиями в первые дни после удара. Враг продолжал терроризировать регион, что делало невозможным полноценную работу специалистов.

Реклама

«Первые двое суток после поражения порт находился под непрерывными обстрелами врага, поэтому работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично — исключительно в перерывах между воздушными тревогами и с соблюдением всех требований безопасности для персонала», — отметил Олег Кипер.

Несмотря на сложные условия и постоянные тревоги, специалистам удалось поэтапно установить защитные боновые заграждения, чтобы остановить распространение пятен.

«Для недопущения дальнейшего распространения загрязнения силами администрации морского порта "Южный" портовый канал перекрыт двумя слоями боновых заграждений. Акватория порта "Южный" временно перекрыта до полной ликвидации последствий утечки растительного масла», — говорится в сообщении.

К сбору пленки с поверхности воды привлечены специальные суда, а на побережье работают дополнительные насосы и помпы.

Реклама

В ОВА подчеркивают, что вылилось именно растительное масло. Это органическое вещество, которое подлежит естественному биологическому распаду, поэтому о химическом отравлении моря нефтепродуктами речь не идет. Тем не менее, инцидент повлиял на местную фауну.

«В настоящее время Одесский зоопарк принял на реабилитацию птиц, пострадавших в результате попадания масла в воду», — сообщил глава области.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа проводит постоянный мониторинг состояния воды и фиксирует ущерб, нанесенный окружающей среде войной. Окончательную оценку масштаба загрязнения специалисты представят после завершения всех работ.

Напомним, в Одессе на побережье в районе пляжей Дельфин и Ланжерон были зафиксированы пятна, похожие на нефтяные, а также обнаружены погибшие птицы. Жители сообщали об стойком запахе масла в воздухе. Очевидцы отмечали, что некоторые утки, выброшенные на берег, не могли стоять на лапах, и люди пытались спасти тех, что выжили.