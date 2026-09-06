Масоны или «свободные каменщики» являются одной из самых древних и тайных организаций во всем мире / © Getty Images

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С масонами связывают различные теории заговоров, мифы о таинственных убийствах и в стремлении править миром. Сами масоны утверждают, что веками они были и остаются всего-навсего клубом по интересам для влиятельных людей.

ТСН.ua пишет о том, кто такие масоны и кто из украинцев принадлежал этой организации.

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Кто такие масоны

Само название происходит от французского «масон», то есть «каменщик». Все началось в XIV веке с гильдий строителей, которые возводили средневековые соборы и замки. Это были настоящие профессионалы с глубокими знаниями геометрии и архитектуры, внимательно держащие секреты ремесла. Отсюда и «вольные каменщики», так масонов иногда называют и сегодня.

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Официальной датой основания масонства считают 24 июня 1717 года. В этот день 4 лондонских ложи объединились в Великую Ложу, избрали Великого Мастера, а впоследствии и признали общую конституцию. Однако существуют и другие версии, согласно которым организация, казалось бы, берет свое начало от ордена рыцарей-тамплиеров и гильдий каменщиков 13 века.

Масонство попало под запрет во всех коммунистических государствах. Только на Кубе оно смогло не только сохранить свое существование, но и успешно развиваться, в основном благодаря участию масонов в революционной деятельности и свержении режима Батисты.

Кто из известных украинцев принадлежал к масонам

Первым масоном на территории Украины считается шотландский дворянин Джеймс Фрэнсис Эдвард Кейт. Благодаря его протекции в масоны посвящают Григория Филипповича Орлика, сына гетмана в изгнании, и будущего гетмана Кирилла Разумовского.

Одна из первых украинских лож появляется в Могилеве-Подольском в 1776 году.

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В Украине наиболее экстравагантные версии записывают в масонские ложи едва ли не всю национальную элиту XVIII-XIX веков. Наиболее смелые предположения указывают, что в число масонов входил Юрий Немирич — работник канцелярии Ивана Выговского во времена гетманства Богдана Хмельницкого.

Юрий Немирич. Фото: Клуб наследников шляхты и дворянства

Среди самых известных украинских масонов — Михаил Грушевский, Симон Петлюра, Иван Котляревский и другие.

Масонство в Одессе

В начале XIX века Одесса являлась одним из важнейших центров масонства в регионе. В 1817–1822 годах в городе действовали влиятельные ложи, среди которых:

«Понт Эвксинский»

«Три царства природы»

«Ложа французской и итальянской литературы»

Они играли значительную роль в развитии Ришельевского лицея, культурной среды и европейского духа города. После запрета в 1822 году масонское движение продолжало существовать непублично.

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В XXI веке масонство в Одессе было возрождено, в частности через Достойную Ложу Pontus Euxinus №18, которая продолжает историческую традицию братства.

Один из знаков масонов / © Getty Images

Что означают самые известные эмблемы, символы и знаки масонов

Насчет масонских символов существует столько толкований, что иногда они сами руками разводят. Соберем кратко самые известные:

Циркуль и треугольник

Треугольник символизирует мораль и честность, циркуль — самоконтроль. Итого — жить честно и достойно.

Буква G

Часто стоит посреди этого знака. Объяснений несколько — «God» (Бог), «Geometry» (геометрия) или «Gnosis» (знание, мудрость).

Всевидящий глаз

То же, что смотрит из Ивано-Франковской Армянской церкви или американской долларовой купюры. Значит, что Великий Архитектор Вселенной видит каждый шаг человека. Кстати, этот символ был популярен и в христианской иконографии Ренессанса.

Фартук

Внешне напоминает рабочий передник каменщика, оттуда и пришел. Для масона — это символ труда над собой и быть частью братства.

Солнце и Луна

Две противоположные, но дополняющие друг друга силы. Символ Бога или руководства над природой.

Колонны

Три колонны представляют три главных достоинства — мудрость, силу и красоту.

Роль масонов в теориях тайных заговоров

Несмотря на оригинальную мирную и светлую философию, уже несколько столетий масоны ассоциируются с теориями о тайном управлении миром.

Есть ли в этом доля правды? Может быть. Сама концепция масонства не предполагала тайного контроля за глобальными мировыми процессами. Но в ложи входили чрезвычайно влиятельные люди.

Известно, что на протяжении веков они передают традиции и секреты друг другу. До конца неизвестно, что это за секреты. Ученые только могут предполагать, что они хранят, ссылаясь на некоторые факты в истории.

Кстати, всевидящее око — едва ли не самый главный провокатор теорий заговоров. Оно изображено на обороте однодолларовой купюры США. Его появление для многих людей стало доказательством того, что именно масоны тайно контролируют правительство.

Масонские знаки — это система символов и аллегорий

Отметим, что в США женщины не могут стать участниками масонских лож. Но масоны из Европы обычно принимают в свои круги представителей обоих полов.

Связь между масонами и гривной

В свое время среди украинцев был настоящий переполох, когда НБУ выпустил новую 500-гривневую купюру. Дело в том, что на ней изображен круг, треугольник и глаз внутри — подобно знаку масонства. Однако, как оказалось впоследствии, масоны здесь ни при чем. Это всего лишь изображение авторского рисунка Григория Сковороды.

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