Массажистки работали посменно, а клиентов снимали камеры: в Николаеве разоблачили бордель (фото)

Массажистки работали посменно, а клиентов снимали камеры: в Николаеве разоблачили бордель (фото)

Клиентов обслуживали посменно шесть массажисток.

В Николаеве разоблачили деятельность работы так называемой студии массажа по предоставлению секс-услуг за денежное вознаграждение. Женщины посменно работали.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Полицейские установили, что для работы заведения злоумышленники специально арендовали помещения с отдельными комнатами, в которых работали женщины под надзором администратора. Стоимость часа их услуг составляла от 700 до 3500 гривен.

В ходе обыска полицейские изъяли банковский терминал для расчетов, черновые записи, документы, в частности с прайсом на услуги и записями о посетителях, а также печать заведения, камеры видеонаблюдения, с помощью которых наблюдали за клиентами, мобильные телефоны, планшет, подарочные сертификаты и график работы заведения.

В полиции возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили в центре Киева бордель

Напомним, в Ровно правоохранители провели санкционированный обыск в одном из заведений сети массажных салонов, в котором оказывали клиентам интимные услуги. Во время неожиданного визита полицейских одна из работниц салона оказывала услуги клиенту.

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