"Масштаб атак не увеличился": Черник об обстрелах со стороны врага и запасах ракет у РФ

В настоящее время увеличения частоты атак РФ по Украине не наблюдается. Об этом можно будет говорить в случае, если враг будет стрелять каждые три дня в течение месяца, одним залпом выпуская хотя бы 40 ракет.

Об этом в интервью Oboz.ua сказал военный эксперт Петр Черник.

Увеличения не наблюдается

В ночь на 29 марта произошла очередная атака. Эксперта спросили о том, почему количество и масштаб обстрелов увеличилось по сравнению с предыдущими. Черник ответил, что не видит повышения частоты.

Так, 18-24 марта было три очереди: первая – 88 ракет, вторая – 32 ракеты, третья – 29 ракет. Итого – 149 ракет. 29 марта было 39 ракет. С октября 2022 года по май 2023 года в месяц они запускали более ста ракет, "рекорд" был в декабре, 236 ракет. И они этот "рекорд" не избили.

"Массированная атака произошла в декабре 2023 года, 121 ракета за один залп, и снова этот "рекорд" они не избили. Так где здесь увеличение?", — говорит он.

Через 2,5 месяца противник накопил боекомплект. В России производится 130-150 ракет всех классов в месяц, больше оккупанты не способны. Следовательно, если даже идти по усредненным показателям, то более 300 ракет накоплено, плюс есть неприкосновенный запас.

"И по состоянию на эту минуту 149 плюс 39 – это под 190 ракет. И где здесь увеличение частоты? Увеличение частоты – это когда будут стрелять каждые три дня в течение месяца и одним залпом будут выпускать хотя бы 40 ракет", – отмечает Черник.

По мнению военного эксперта, показателем увеличения будет тот факт, что россияне выполнят паспортные данные самолета. Речь идет о том, что Ту-95МС может брать на борт по паспорту 8 ракет Х-101 или 6 ракет Х-555.

"Если в воздух поднимется десять Ту-95МС и они выпустят 80 ракет – и это будет подтверждено разведкой, тогда для меня это будет означать повышение коэффициента готовности поражений", – пояснил он.

К этой минуте, подчеркнул Черник, россияне берут на борт две, максимум три, даже не четыре.

Напомним, войска РФ чаще применяют для ударов по Украине баллистические ракеты, расположенные на территории аннексированного Крыма. В частности, поэтому часто раздаются воздушные тревоги из-за угрозы баллистики.

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