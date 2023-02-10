Масштаб повреждений значительный, но катастрофы не произошло: Укрэнерго – о ракетной атаке РФ

Масштаб повреждений в результате атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины 10 февраля значительный, но катастрофы не произошло.

Оккупанты смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"Мы подверглись атакам дронами-камикадзе, ракетами С-300, и в конце концов утром началась массированная ракетная атака. Масштаб повреждений значителен: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций. Сегодняшняя атака скорректировала наши планы по восстановлению генерации, но вместе с тем, катастрофы снова не произошло. Россиянам в четырнадцатый раз не удалось достичь своих целей", — подчеркнул он.

По словам Кудрицкого, в Харькове действительно сложная ситуация.

"Мы планируем в течение выходных возобновить работу некоторых энергообъектов, которые были повреждены сегодня. Критическая инфраструктура Харькова заживлена. Мы работаем над тем, чтобы в Харькове ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране. Но на это нужно определенное время", — объяснил глава "Укрэнерго".

"Нам все еще нужно оценить масштаб разрушений, чтобы сказать точнее, когда мы сможем исправить ситуацию в Хмельницкой области. Будем работать на выходных. Нам еще предстоит поработать над полным восстановлением объектов вокруг Одессы, обеспечивающих питание города и Одесского района. Но ситуация уже улучшилось, если мы сравним с тем, что было в субботу и воскресенье. Было анонсировано, что местное облэнерго уже тестирует плановые графики отключений", — резюмировал он.

Напомним, в результате обстрелов Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.

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