Масштабная атака 13 ноября: каким оружием Россия атаковала Украину

В общей сложности было зафиксировано 96 средств воздушного нападения
В ночь с 12 на 13 ноября 2024 года Украина испытала масштабное воздушное нападение со стороны Российской Федерации, включавшее использование ракет различных типов, управляемых авиабомб, а также ударных беспилотников.
Какие ракеты и дроны использовал враг, рассказали в воздушных силах Украины.
В общей сложности было зафиксировано 96 средств воздушного нападения:
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300, запущенные из Курской области РФ по Сумской области;
- 2 крылатые ракеты Х-101, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ;
- 90 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа, запущенных из районов Курска, Приморско-Ахтарска и Орла.
Воздушный удар был отражен благодаря координированным действиям зенитных ракетных войск, авиации, подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:00 подтверждены сбыт двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37-ми БпЛА противника в различных областях, включая Киевскую, Полтавскую, Житомирскую, Сумскую, Черкасскую, Запорожскую, Черниговскую и Кировоградскую.
47 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России.
Напомним, что сегодня, 13 ноября, вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, впервые за последние 73 дня.
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