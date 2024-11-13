Масштабная атака 13 ноября: каким оружием Россия атаковала Украину

В общей сложности было зафиксировано 96 средств воздушного нападения

В ночь с 12 на 13 ноября 2024 года Украина испытала масштабное воздушное нападение со стороны Российской Федерации, включавшее использование ракет различных типов, управляемых авиабомб, а также ударных беспилотников.

Какие ракеты и дроны использовал враг, рассказали в воздушных силах Украины.

В общей сложности было зафиксировано 96 средств воздушного нападения:

2 зенитные управляемые ракеты С-300, запущенные из Курской области РФ по Сумской области;

2 крылатые ракеты Х-101, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря;

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ;

90 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа, запущенных из районов Курска, Приморско-Ахтарска и Орла.

Виды вооружения, которыми РФ атаковала Украину / Фото: Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

Воздушный удар был отражен благодаря координированным действиям зенитных ракетных войск, авиации, подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 10:00 подтверждены сбыт двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37-ми БпЛА противника в различных областях, включая Киевскую, Полтавскую, Житомирскую, Сумскую, Черкасскую, Запорожскую, Черниговскую и Кировоградскую.

47 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России.

Напомним, что сегодня, 13 ноября, вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, впервые за последние 73 дня.

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