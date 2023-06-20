Масштабная атака беспилотниками, воздушная тревога и взрывы во Львове и Запорожье: главные новости ночи 20 июня 2023 года

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Главные новости ночи 20 июня 2023:
- В нескольких украинских областях был риск применения врагом ударных БПЛА — Воздушные Силы ВСУ Читать далее –>
- ПВО обнаружило и уничтожило вокруг Киева почти два десятка враждебных целей — КМВА Читать далее –>
- В результате атаки на Запорожье люди и жилые дома не пострадали — Куртев Читать далее –>
- Во Львове по причине вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры Читать далее –>
- Почти всю Украину охватила воздушная тревога Читати далі –>
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