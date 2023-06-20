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Масштабная атака беспилотниками, воздушная тревога и взрывы во Львове и Запорожье: главные новости ночи 20 июня 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3091
Время на прочтение
1 мин
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Масштабная атака беспилотниками, воздушная тревога и взрывы во Львове и Запорожье: главные новости ночи 20 июня 2023 года

Дроны-камикадзе всю ночь угрожали украинцам

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 20 июня 2023:

  • В нескольких украинских областях был риск применения врагом ударных БПЛА — Воздушные Силы ВСУ Читать далее –>
  • ПВО обнаружило и уничтожило вокруг Киева почти два десятка враждебных целей — КМВА Читать далее –>
  • В результате атаки на Запорожье люди и жилые дома не пострадали — Куртев Читать далее –>
  • Во Львове по причине вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры Читать далее –>
  • Почти всю Украину охватила воздушная тревога Читати далі –>

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Просмотры
3091
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