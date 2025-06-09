Масштабная атака на Ровенщину: во время ударов были закрыты укрытия

Удар по Ровенщине 9 июня

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Во время крупнейшей за все время полномасштабного вторжения воздушной атаки на Ровенскую ночью 9 июня, некоторые укрытия были закрыты.

Об этом говорится в сообщении Ровенской ОВА.

«Поводом стали жалобы жителей области на то, что в эту ночь во время воздушной атаки врага некоторые хранилища были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям громад отметил их персональную ответственность за такие случаи», — сказал начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

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Также он призвал граждан, если укритыя закрыты, сообщать об этом в полицию или звонить по телефону на круглосуточную горячую линию ОВА.

В ОВА подчеркнули, что за закрытое во время воздушной тревоги укрытие могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Заметим, что это далеко не первый скандал в Украине, когда укрытия были закрыты во время воздушной тревоги.

Например, в ночь на 1 июня 2023 года в Киеве возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина.Людей в укрытие не впустил охранник.

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После трагического инцидента Комиссия Киевсовета приняла решение о круглосуточном доступе к укрытиям.

В Житомире в августе 2023 года глава ОСМД не пустила детей и работников из садика в укрытие. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 9 июня Россия массированно атаковала Ровенщину — город Дубно. Враг применил аэробалистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса «Кинжал» и несколько десятков ударных БПЛА, а также Х-101.